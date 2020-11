Von: Redaktion DER FARANG | 14.11.20

Fensterputzer in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Gehaltserhöhungen fallen in Thailand in diesem Jahr mit durchschnittlich 3,7 Prozent zum ersten Mal seit zehn Jahren unter 5 Prozent aus. In 2021 werden die Gehälter laut einer Umfrage von Mercer Thailand voraussichtlich um 5 Prozent anziehen.

Die Zahlen basieren auf dem jährlichen Thailand Total Remuneration Survey 2020 von Mercer Thailand. Die Personalberatungsfirma mit Sitz in den USA befragte zwischen April und Juni dieses Jahres 577 Unternehmen aus verschiedenen Branchen.

Nur 22 der 577 Unternehmen meldeten für 2020 ein Einfrieren der Gehälter. Befragt wurden ausländische Unternehmen (75%) und thailändische Betriebe (25%). Darunter waren kleine Unternehmen (42%) und mittlere Betriebe (47%), der Rest waren Großunternehmen und Konzerne.

28 Prozent der befragten Unternehmen erwarten, dass ihre Bonusauszahlung 2021 niedriger ausfallen als im Vorjahr, während 39 Prozent sagten, es sei zu früh, dies zu sagen. Nur 5 Prozent der Unternehmen rechnen damit, dass die budgetierten Boni im Jahr 2021 steigen werden. Im Jahr 2020 wird ein leichter Anstieg der Boni auf 2,3 Monate erwartet, verglichen mit 2,2 Monaten im Jahr 2019. Den höchsten Anstieg werden die Hightech- und die chemische Industrie verzeichnen. Nur 5 Prozent der befragten Betriebe werden keine Boni gewähren. Zu den Industriesektoren, die Boni für Mitarbeiter zahlen, gehören die Automobil-, Chemie-, Hochtechnologie-, Konsumgüter-, Biowissenschafts- und Versicherungsbranche.