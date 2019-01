Von: Redaktion DER FARANG | 18.01.19

Stinkende Abwässer am Strand von Hua Hin beunruhigen einen Leser:

Am Strand von Hua Hin wird auf Höhe der Soi 77 ständig eine große Menge Abwasser, das oft stark nach Fäkalien riecht, ins Meer abgeleitet. Wer am Strand spazieren geht, muss durch dieses verschmutzte Wasser waten. Unglaublich, dass die zuständigen Behörden dies offenbar tolerieren. Es handelt sich jedenfalls nicht um Regenwasser. Denn in den letzten Tagen hat es nie geregnet. Eine Angelegenheit, der DER FARANG zum Wohle der Gesundheit von vielen Thais und Touristen, die sich dort im Meer tummeln, nach einem eigenen Augenschein vor Ort nachgehen sollte.

Hans Peter Stalder