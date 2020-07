Written by: Redaktion DER FARANG | 28/07/2020

Untersuchungsgefängnis in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Justizminister Somasak Thepsuthin will einige Gefängnisse für Touristen öffnen.

Das sei Teil eines Plans, Häftlinge zu rehabilitieren, indem man ihnen die Chance gebe, zu arbeiten, Fähigkeiten zu entwickeln und vielleicht nach ihrer Entlassung ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Der Vorschlag, thailändische Gefängnisse als Touristenattraktion zu bewerben, ist nicht neu. Der Plan soll jetzt auf zehn Gefängnisse in Chiang Rai (2), Rayong, Trat, Chanthaburi, Phetchaburi, Ratchaburi, Korat, Trang und Phatthalung ausgeweitet werden. Somsak will das Vorhaben persönlich überwachen, denn es sei gut für die Gesellschaft. Strafvollzugsbehörden sollten die Einrichtungen sorgfältig auswählen und für Besucher Akzente setzen, so die Geschichte des Gefängnisses, weiter würden Museen und Ausstellungen Touristen anziehen.