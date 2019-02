Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.19

BANGKOK: Die Immigration hat einen weiteren Thai verhaftet, der mit gefälschten Stempeln gefälschte Dokumente an Ausländer verkaufte.

Bei dem 22 Jahre alten Mann wurden ausreichend Beweise wie Stempel gefunden, sagte der Leiter der Immigration, Generalleutnant Surachate Hakparn. Und zwar in der Wohnung des Betrügers an der Soi Lasalle in Bang Na und bei einem Freund in Sri Racha. Der Thai soll gefälschte Visa und Arbeitsgenehmigungen für Migranten dreier Nationalitäten in der Provinz Chonburi hergestellt haben. Das Provinzgericht Chonburi erließ einen Haftbefehl. Surachate warnte die Öffentlichkeit und Migranten davor, Geschichten von Agenten zu glauben, die außerhalb der üblichen Geschäftszeiten Dienstleistungen wie Visa und Arbeitsgenehmigungen anbieten.