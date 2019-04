Von: Redaktion DER FARANG | 26.04.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Beim Finanzministerium sind bereits 3,6 Millionen Bestellungen für Gedenkmünzen zur Krönung Seiner Majestät Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun im Mai eingegangen.

Die Aufträge umfassen u.a. 200 Platinmünzen mit dem höchsten Wert von 1 Million Baht pro Stück und 10.000 Goldmünzen, sagte Behördenleiter Amnuay Preemonwong. Das Ministerium hat die Buchungsfrist vom 4. April bis zum 10. Mai verlängert, die Münzen werden ab 1. Juni ausgegeben.

Die Behörde lässt begrenzte Mengen von drei Arten von Gedenkmünzen ohne eingravierte Werte herstellen. Es werden 1.000 Platinmünzen im Wert von jeweils 1 Million Baht und nicht mehr als 100.000 Stück der sandgestrahlten Silbermünzen im Wert von jeweils 5.000 Baht sowie 100.000 Stück der sandgestrahlten Kupfermünzen im Wert von je 3.000 Baht geprägt. Es werden drei Arten von Gedenkmünzen mit eingravierten Werten hergestellt: 50.000 Goldmünzen mit einem Nennwert von 19.000 Baht zu einem Preis von je 40.000 Baht; 100.000 Silbermünzen mit einem Nennwert von1.000 Baht, die für 3.000 Baht pro Stück verkauft werden; 5 Millionen Nickelmünzen für 20 Baht pro Stück. Die Behörde wird außerdem 500.000 Gedenkmünzen zum Preis von jeweils 1.600 Baht herstellen.

In zehn Big-C-Einkaufszentren hat der Verkauf von Anstecknadeln zur Krönungszeremonie begonnen. Sie werden für 300 Baht abgegeben. Zuvor waren sie in den Post-Filialen erhältlich. Nur Big C hat die Genehmigung, die Anstecknadeln zu verkaufen, Jede Filiale hat 150.000 Nadeln erhalten.