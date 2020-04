MANILA: Im Gebietsstreit um Teile des Südchinesischen Meers hat die philippinische Regierung zwei Proteste gegen China eingereicht. Sie beträfen «das Richten einer Radarpistole auf ein philippinisches Marineschiff in philippinischen Gewässern» und Chinas Beanspruchung philippinischen Territoriums als «Teil der Provinz Hainan», twitterte Außenminister Teodoro Locsin am Mittwoch. Beides seien «Verletzungen des Völkerrechts und der philippinischen Gebietshoheit.»

Die Proteste seien am Mittwochnachmittag bei der chinesischen Botschaft in Manila eingegangen, hieß es. Zu dem beanstandeten Vorfall mit dem Marineschiff gab es keine weiteren Angaben.

Am Samstag hatten chinesische Behörden mitgeteilt, dass in der Stadt Sansha in der südchinesischen Provinz Hainan zwei neue Bezirke errichtet worden seien. Einer umfasse die Paracel-Inseln, der andere die Spratly-Inseln - jeweils samt umliegender Gewässer. Es gibt mehrere von den Philippinen beanspruchte Gebiete in der unmittelbaren Umgebung.

In dem Seegebiet gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Spannungen wegen des wachsenden Einflusses Chinas in der Region. Auch die Philippinen, Vietnam, Malaysia, Brunei und Taiwan beanspruchen Gebiete im Chinesischen Meer, in dem große Rohstoffvorkommen vermutet werden.