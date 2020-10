Gasleck in Eisfabrik: Anlieger evakuiert

Einsatzkräfte am Unglücksort. Foto: The Nation

PHETCHABUN: Alle Menschen in einem Umkreis von 500 Metern von einer Eisfabrik in Khao Kho wurden wegen eines Ammoniakgaslecks evakuiert.

Die Polizei von Khao Kho, Feuerwehrleute und Beamte des öffentlichen Gesundheitsdienstes eilten zum Schauplatz und erfuhren von Mitarbeitern der Fabrik, dass ein Kanister mit Ammoniakgas an seinem Ventil undicht war und nicht geschlossen werden konnte. Jeder musste Schutzanzüge tragen, und von sieben Feuerwehrautos wurde Wasser auf den Kanister gesprüht, um die Wirkung des sich ausbreitenden Gases zu verringern.

Später ordnete der Gouverneur von Phetchabun, Krit Khongmuang, die Evakuierung aller Menschen an, die in einem Umkreis von 500 Metern um die Fabrik leben. Sie wurden in ein provisorisches Lager am Tempel Camp Son gebracht. Es gab keine Berichte über Verletzte oder Tote.