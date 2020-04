PATTAYA/NONGKHAI: Hans Fritschi, ehemaliger Schweizer Journalist und Kolumnist des Magazins DER FARANG, überrascht Fans seiner beliebten Gartengeschichten mit seinem neuen YouTube-Kanal, auf dem er mit unterhaltsamen Beiträgen aus seinem „Discovery Garden“ in Nong Khai im thailändischen Nordosten in düsteren Zeiten der Coronavirus-Pandemie und der globalen Abschottung ein Zeichen der Hoffnung aus dem Paradies sendet.

Frisch aus dem Garten auf den Teller

Thematisch dreht es sich um gärtnerische Themen und interessante Neuigkeiten – sprich Gartengeschichten – aus seinem botanischen Garten in Nong Khai im thailändischen Nordosten an der Grenze zu Laos, wie man sie auch aus seiner gleichnamigen Kolumne im Magazin DER FARANG her gewohnt ist. In seinem „Discovery Garden“ züchtet der Hobbygärtner und -koch jede Menge Pflanzen und Früchte, die in Thailand normalerweise nicht angebaut werden, die er aber vom Kochen her kennt, wie Zimt, Kakao, Vanille, Muskatnuss oder Nelken.

Lebensbejahende Beiträge aus dem Paradies

Hans Fritschi nimmt die Zuschauer mit auf fantastische Reisen durch sein fruchtbares Gartenparadies und die reizvolle Umgebung der thailändisch-laotischen Mekong-Grenzregion. Freuen Sie sich auf kurzweilige und lebensbejahende Gartengeschichten in Bild und Ton, die im Hinblick auf derzeitige Ausgangssperren und Reiseverbote eine willkommene Abwechslung sind.

Teilen, Liken, Abonnieren

