Garantie verlängert

Written by: Redaktion DER FARANG (kabu) | 22/04/2020

THAILAND: Thai Yamaha hat in die Herstellung seiner Motorräder investiert.

In diesem Jahr will Yamaha 270.000 Motorräder verkaufen, das wäre gegenüber 2019 ein Plus von 3,8 Prozent. Neu ist: Der Hersteller gewährt eine Garantie von fünf Jahren oder 50.000 Kilometern.