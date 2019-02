Von: Björn Jahner | 05.02.19

Am Dienstag präsentiert sich Pattaya anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes in Rot! Foto: PR Pattaya

PATTAYA: Am Dienstag wird in Pattaya das Jahr des Erdschweins ausgelassen begrüßt. Getreu dem Image als Party-Hauptstadt des Landes entpuppt sich das chinesische Tierkreiszeichen in der Touristenmetropole als vergnügliche „Partysau“. So werden gleich an zwei Standorten in der Innenstadt Festivals zum chinesischen Neujahrsfest ausgerichtet:

CentralFestival Pattaya Beach

Am CentralFestival beginnen die Feierlichkeiten um 18 Uhr mit traditionellen chinesischen Aufführungen und Shows. Um 19.30 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung des Festivals durch Bürgermeister Sontaya Khunpluem, gefolgt von Drachen- und Löwentänzen um 20 Uhr, einer chinesischen Kulturshow um 20.30 Uhr sowie Live-Musik ab 21 Uhr. Als Höhepunkt wird ein Konzert mit der populären Thai-Band Getsunova veranstaltet – umsonst und draußen!

Walking Street

Auch im Party-Hotspot der Stadt – der Walking Street – wird ein chinesisches Neujahrsfestival veranstaltet. Ab 18 Uhr werden in der Vergnügungsmeile unterhaltsame Kulturshows, musikalische Darbietungen sowie Drachen- und Löwentänze veranstaltet.

Pattaya präsentiert sich in Rot

Für Urlauber und Touristen gilt es auf beiden Festivals, Fotoapparat oder Smartphone mit Foto- und Videofunktion dabei zu haben. Denn reichlich Gelegenheit zum Einfangen von tollen Schnappschüssen bieten beide Veranstaltungen allemal. Auskunft erteilt das Pattaya Contact Center unter der Kurzwahl 1337.