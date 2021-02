BANGKOK: Ein neuer Covid-19-Cluster konzentriert sich in Bangkok und der angrenzenden Provinz Samut Sakhon auf ein Studenten-Futsal-Team.

Laut Apisamai Srirangson, der stellvertretenden Sprecherin des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration, repräsentiert die Futsal-Mannschaft den Stadtbezirk Samut Sakhon mit elf Mitgliedern. Sieben Teammitglieder wurden bereits positiv auf das Coronavirus getestet. Zwei der infizierten Mitglieder sind gebürtige Bangkoker und studieren in der Hauptstadt. Sie zählen zu den neuen Covid-19-Fällen in Bangkok, die am Mittwoch bestätigt wurden. Dr. Apisamai sagte weiter, 50 Personen, die mit den Futsal-Spielern in Bangkok in Kontakt standen, hätten ein hohes Infektionsrisiko. Sie wurden bereits getestet, die Ergebnisse stehen noch aus.