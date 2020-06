FuÃŸball in der Schweiz startet frÃ¼her als geplant mit Pokal-Partie

BERN: In der Schweiz wird früher Fußball gespielt als zunächst geplant. Die Viertelfinal-Partie im Schweizer Pokal zwischen dem Zweitligisten Lausanne Sport und dem Erstligisten FC Basel soll nun bereits am 14. Juni ohne Fans ausgetragen werden, wie der Schweizerische Fußballverband am Donnerstag bekannt gab.

Die weiteren Spiele in der Runde der letzten Acht sind für den 5. und 6. August terminiert. Ursprünglich wurde der Neustart inmitten der Coronavirus-Krise für den 19. Juni in den ersten beiden Ligen festgelegt.

Grund für die vorgezogene Austragung sei eine mögliche Terminüberschneidung mit Spielterminen in der Europa League. Als einziger Schweizer Club ist Basel noch in dem Wettbewerb vertreten. Die Europa League wurde nach dem 3:0-Auswärtssieg der Baseler bei Eintracht Frankfurt im Achtelfinal-Hinspiel Mitte März unterbrochen.