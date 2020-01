Fußball-Bundesliga: Spielplan der Rückrunde

18. Spieltag 17. bis 19. Januar Schalke – Gladbach (Fr.) Köln – Wolfsburg Mainz – Freiburg Augsburg – Dortmund Düsseldorf – Bremen Hoffenheim – Frankfurt Leipzig – Union Berlin Hertha – Bayern München (So.) Paderborn – Leverkusen (So.) 19. Spieltag 24. bis 26. Januar Dortmund – Köln (Fr.) Union Berlin – Augsburg Gladbach – Mainz Frankfurt – Leipzig München – Schalke Freiburg – Paderborn Wolfsburg – Hertha Bremen – Hoffenheim (So.) Leverkusen – Düsseldorf (So.) 20. Spieltag 31. Januar bis 2. Februar Hertha – Schalke (Fr.) Mainz – München Dortmund – Union Berlin Augsburg – Bremen Düsseldorf – Frankfurt Leipzig – Gladbach Hoffenheim – Leverkusen Köln – Freiburg (So.) Paderborn – Wolfsburg (So.) 21. Spieltag 7. bis 9. Februar Frankfurt – Augsburg (Fr.) Leverkusen – Dortmund Schalke – Paderborn Hertha – Mainz Freiburg – Hoffenheim Bremen – Union Berlin Wolfsburg – Düsseldorf Gladbach – Köln (So.) München – Leipzig (So.) 22. Spieltag 14. bis 16. Februar Köln – München Union Berlin – Leverkusen Mainz – Schalke Dortmund – Frankfurt Augsburg – Freiburg Düsseldorf – Gladbach Leipzig – Bremen Paderborn – Hertha Hoffenheim – Wolfsburg 23. Spieltag 21. bis 23. Februar Leverkusen – Augsburg Gladbach – Hoffenheim Frankfurt – Union Berlin München – Paderborn Schalke – Leipzig Hertha – Köln Freiburg – Düsseldorf Bremen – Dortmund Wolfsburg – Mainz 24. Spieltag 28. Februar bis 1. März Köln – Schalke Union Berlin – Wolfsburg Mainz – Paderborn Dortmund – Freiburg Augsburg – Gladbach Düsseldorf – Hertha Leipzig – Leverkusen Bremen – Frankfurt Hoffenheim – München 25. Spieltag 6. bis 8. März Mainz – Düsseldorf Leverkusen – Frankfurt Gladbach – Dortmund München – Augsburg Schalke – Hoffenheim Hertha – Bremen Paderborn – Köln Freiburg – Union Berlin Wolfsburg – Leipzig 26. Spieltag 13. bis 15. März Köln – Mainz Union Berlin – München Dortmund – Schalke Frankfurt – Gladbach Augsburg – Wolfsburg Düsseldorf – Paderborn Leipzig – Freiburg Bremen – Leverkusen Hoffenheim – Hertha

27. Spieltag 20. bis 22. März Köln – Düsseldorf Mainz – Leipzig Gladbach – Leverkusen München – Frankfurt Schalke – Augsburg Hertha – Union Berlin Paderborn – Hoffenheim Freiburg – Bremen Wolfsburg – Dortmund 28. Spieltag 3. bis 5. April Union Berlin – Mainz Leverkusen – Wolfsburg Dortmund – München Frankfurt – Freiburg Augsburg – Paderborn Düsseldorf – Schalke Leipzig – Hertha Bremen – Gladbach Hoffenheim – Köln 29. Spieltag 10. bis 12. April Köln – Leipzig Mainz – Hoffenheim Gladbach – Union Berlin München – Düsseldorf Schalke – Bremen Hertha – Augsburg Paderborn – Dortmund Freiburg – Leverkusen Wolfsburg – Frankfurt 30. Spieltag 17. bis 19. April Union Berlin – Schalke Leverkusen – München Dortmund – Hertha Frankfurt – Mainz Augsburg – Köln Düsseldorf – Hoffenheim Leipzig – Paderborn Freiburg – Gladbach Bremen – Wolfsburg 31. Spieltag 24. bis 26. April Köln – Union Berlin Mainz – Augsburg München – Gladbach Schalke – Leverkusen Düsseldorf – Dortmund Hertha – Frankfurt Paderborn – Bremen Hoffenheim – Leipzig Wolfsburg – Freiburg 32. Spieltag 2. bis 3. Mai Union Berlin – Paderborn Leverkusen – Köln Dortmund – Mainz Gladbach – Wolfsburg Frankfurt – Schalke Augsburg – Hoffenheim Leipzig – Düsseldorf Freiburg – Hertha Bremen – München 33. Spieltag 9. Mai Köln – Frankfurt Mainz – Bremen München – Freiburg Schalke – Wolfsburg Düsseldorf – Augsburg Hertha – Leverkusen Leipzig – Dortmund Paderborn – Gladbach Hoffenheim – Union Berlin 34. Spieltag 16. Mai Union Berlin – Düsseldorf Leverkusen – Mainz Dortmund – Hoffenheim Gladbach – Hertha Frankfurt – Paderborn Augsburg – Leipzig Freiburg – Schalke Bremen – Köln Wolfsburg – München Die Spieltage 18 bis 21 sind fest terminiert. Die Spieltage 22 bis 34 sind lediglich Rahmentermine. Die exakten Termine werden immer erst einige Wochen vor den jeweiligen Spielen bekannt gegeben. Zudem kann es aufgrund aktueller Ereignisse zu Terminänderungen kommen.