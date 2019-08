Fußball-Bundesliga: Spielplan der Hinrunde

1. Spieltag 16. bis 18. August München – Hertha (Fr.) Dortmund – Augsburg Leverkusen – Paderborn Wolfsburg – Köln Bremen – Düsseldorf Freiburg – Mainz Gladbach – Schalke Frankfurt – Hoffenheim (So.) Union – Leipzig (So.) 2. Spieltag 23. bis 25. August Köln – Dortmund (Fr.) Hoffenheim – Bremen Düsseldorf – Leverkusen Mainz – Gladbach Augsburg – Union Paderborn – Freiburg Schalke – München Leipzig – Frankfurt (So.) Hertha – Wolfsburg (So.) 3. Spieltag 30. August bis 1. September Gladbach – Leipzig (Fr.) München – Mainz Leverkusen – Hoffenheim Wolfsburg – Paderborn Freiburg – Köln Schalke – Hertha Union – Dortmund Bremen – Augsburg (So.) Frankfurt – Düsseldorf (So.) 4. Spieltag 13. bis 15. September Düsseldorf – Wolfsburg (Fr.) Dortmund – Leverkusen Mainz – Hertha Augsburg – Frankfurt Köln – Gladbach Union – Bremen Leipzig – München Hoffenheim – Freiburg (So.) Paderborn – Schalke (So.) 5. Spieltag 20. bis 23. September Schalke – Mainz (Fr.) München – Köln Leverkusen – Union Hertha – Paderborn Freiburg – Augsburg Bremen – Leipzig Gladbach – Düsseldorf (So.) Frankfurt – Dortmund (So.) Wolfsburg – Hoffenheim (Mo.) 6. Spieltag 27. bis 29. September Union – Frankfurt (Fr.) Leipzig – Schalke Hoffenheim – Gladbach Mainz – Wolfsburg Augsburg – Leverkusen Paderborn – München Dortmund – Bremen Düsseldorf – Freiburg (So.) Köln – Hertha (So.) 7. Spieltag 4. bis 6. Oktober München – Hoffenheim Leverkusen – Leipzig Gladbach – Augsburg Wolfsburg – Union Frankfurt – Bremen Hertha – Düsseldorf Freiburg – Dortmund Schalke – Köln Paderborn – Mainz 8. Spieltag 18. bis 20. Oktober Dortmund – Gladbach Leipzig – Wolfsburg Frankfurt – Leverkusen Bremen – Hertha Hoffenheim – Schalke Düsseldorf – Mainz Augsburg – München Köln – Paderborn Union – Freiburg 9. Spieltag 25. bis 27. Oktober München – Union Leverkusen – Bremen Gladbach – Frankfurt Wolfsburg – Augsburg Hertha – Hoffenheim Mainz – Köln Freiburg – Leipzig Schalke – Dortmund Paderborn – Düsseldorf

10. Spieltag 1. bis 3. November Dortmund – Wolfsburg Leipzig – Mainz Leverkusen – Gladbach Frankfurt – München Bremen – Freiburg Hoffenheim – Paderborn Düsseldorf – Köln Augsburg – Schalke Union – Hertha 11. Spieltag 8. bis 10. November München – Dortmund Gladbach – Bremen Wolfsburg – Leverkusen Hertha – Leipzig Mainz – Union Freiburg – Frankfurt Schalke – Düsseldorf Köln – Hoffenheim Paderborn – Augsburg 12. Spieltag 22. bis 24. November Dortmund – Paderborn Leipzig – Köln Leverkusen – Freiburg Frankfurt – Wolfsburg Bremen – Schalke Hoffenheim – Mainz Düsseldorf – München Augsburg – Hertha Union – Gladbach 13. Spieltag 29. November bis 1. Dezember München – Leverkusen Gladbach – Freiburg Wolfsburg – Bremen Hoffenheim – Düsseldorf Hertha – Dortmund Mainz – Frankfurt Schalke – Union Köln – Augsburg Paderborn – Leipzig 14. Spieltag 6. bis 8. Dezember Dortmund – Düsseldorf Leipzig – Hoffenheim Leverkusen – Schalke Gladbach – München Frankfurt – Hertha Bremen – Paderborn Freiburg – Wolfsburg Augsburg – Mainz Union – Köln 15. Spieltag 13. bis 15. Dezember München – Bremen Wolfsburg – Gladbach Hoffenheim – Augsburg Düsseldorf – Leipzig Hertha – Freiburg Mainz – Dortmund Schalke – Frankfurt Köln – Leverkusen Paderborn – Union 16. Spieltag 17. bis 18. Dezember Dortmund – Leipzig Leverkusen – Hertha Gladbach – Paderborn Wolfsburg – Schalke Frankfurt – Köln Bremen – Mainz Freiburg – München Augsburg – Düsseldorf Union – Hoffenheim 17. Spieltag 20. bis 22. Dezember München – Wolfsburg Leipzig – Augsburg Hoffenheim – Dortmund Düsseldorf – Union Hertha – Gladbach Mainz – Leverkusen Schalke – Freiburg Köln – Bremen Paderborn – Frankfurt Die Spieltage 1 bis 6 sind fest terminiert. Die Spieltage 7 bis 17 sind lediglich Rahmentermine. Die exakten Termine werden immer erst einige Wochen vor den jeweiligen Spielen bekannt gegeben. Zudem kann es aufgrund aktueller Ereignisse zu Terminänderungen kommen. (* alle angaben ohne Gewähr)