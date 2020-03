Von: Björn Jahner | 19.03.20

PATTAYA: Sportlich macht der SV Werder Bremen derzeit keine positiven Schlagzeilen: Der Abstieg in die Zweite Liga rückt immer näher. Im sozialen Engagement hingegen ist und bleibt Werder erstklassig, wie die Schüler der Sattahip Wittayakhom School in Sattahip nahe Pattaya vor wenigen Tagen erfahren durften.

Bereits seit vielen Jahren hilft der SV Werder Bremen Nachwuchskickern aus sozialschwachen Verhältnissen und hat bereits Schulen und Jugendfußballvereine auf der ganzen Welt mit Werder-Trikots ausgestattet. Das soziale Engagement des Vereins wird von Oliver Bösche aus Bassum bei Bremen und seinem Sohn Nico Terrence in die weite Welt hinaus getragen. Mit dem Ziel vor Augen, auch Kindern und Jugendlichen aus ärmeren Gesellschaftsschichten die Teilnahme an der Mannschaftssportart zu ermöglichen, reisten Vater und Sohn bereits nach Afrika und Südamerika, um als Fußball-Botschafter in wohltätiger Mission die Trikot-Spenden des SV Werder Bremen den Empfängern persönlich und direkt vor Ort zu übergeben.

Pattaya im Werder-Fieber

Dieses Jahr war Südostasien an der Reihe und die Wahl fiel auf Thailand. In Chiang Mai, im hohen Norden des Landes, wurden die beiden Deutschen vom örtlichen Hard Rock Cafe auf ein Waisenhaus aufmerksam gemacht, dessen Schützlinge sich sehr über die Trikot-Spende des norddeutschen Vereins freuten. Auch in Pattaya erwies sich das sozial engagierte Hard-Rock-Netzwerk als Glücksgriff, das Bösche und Terrence den Kontakt zur Sattahip Wittayakhom School in Sattahip herstellte, die Partnerschule des Hard Rock Hotel Pattaya. Natürlich war auch hier die Freude groß und die Schülerinnen und Schüler ließen sich nicht zweimal bitten, in die neue Fußballmontur zu schlüpfen. Besonderer Dank gilt Pattayas Hard-Rock-GM Jorge Carlos Smith, der die Spende vermittelte und sicherstellte, dass alles in die richtigen Hände kam.

Auch bei den Kindern eines Waisenhauses in Chiang Mai war die Freude groß, als sie von Oliver Bösche und Sohn Nico Terrence mit den Werder-Trikots überrascht wurden.

„Das ist natürlich nur eine Kleinigkeit“, übt sich Bösche als Vorstand des „World Soccer Club“ in Bescheidenheit, den er im Jahr 2002 zusammen mit Jürgen Hilbertz als Initiative von Fans für Kids gegründet hatte. Bösche spricht aus Erfahrung. Er weiß, dass durch Networking und ein wenig PR noch viel mehr möglich ist. So stellte ihm Bayer 04 Leverkusen schon mal Trikots im Wert von einer Viertelmillion Euro zur Verfügung. „Mit unseren Ideen als Basis entwickelte der SV Werder Bremen später das Projekt „100 Schulen/ 100 Vereine“, worauf wir natürlich sehr stolz sind“, so Bösche.

World Soccer Club bleibt am Ball

Und an Ideen mangelt es den beiden Köpfen des „World Soccer Club“ ganz sicher nicht. Besonders in Brasilien gelangen Bösche und Hilbertz einige bemerkenswerte Aktionen. So richteten sie für eine große Schule in Rio die ersten Sportstunden auf dem Gelände des berühmten Vereins Vasco aus, wovon auch der damalige deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier vor Ort erfuhr, der heutige Bundespräsident. Und in Sao Paulo gelang es dem „World Soccer Club“ sogar, einen Nationalspieler als Gast bei einem Event zu gewinnen. „Leider konnten wir dann nicht mehr die notwendige Zeit aufbringen, so dass der ganz große Durchbruch nicht gelang. Bisher... aber wir bleiben am Ball, logo!“, verspricht der deutsche Fußball-Wohltäter. „Und wenn Hard Rock ein Football-Stadion in Miami sponsort, können die ja gegebenenfalls auch noch mehr. Im ‚echten‘ soccer natürlich!“, lacht Bösche.