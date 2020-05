Von: Redaktion DER FARANG | 18.05.20

HUA HIN: Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres hat ein Großbrand ein luxuriöses Hotel mit Pool-Villen zerstört.

Und zum zweiten Mal soll Funkenflug von einem benachbarten in Brand gesetzten Zuckerrohrfeld das Feuer verursacht haben. Laut „Sanook“ beläuft sich der Sachschaden auf rund 160 Millionen Baht. Die Feuerwehr konnte in ihrem dreistündigen Einsatz nicht verhindern, dass die 47 Villen mit Strohdächern niederbrannten. Das Resort befindet sich an der Soi Sawat Mongkhon 1 im Unterdistrikt Hin Lek Fai. Die Villen waren nicht belegt, weil das Hotel wegen der Corona-Krise geschlossen hatte. Das Personal tat sein Möglichstes, um Gegenstände aus den Villen zu retten, aber die Flammen wurden durch starke Winde immer wieder angefacht. „Sanook“ berichtet weiter, dass der erste Brand am 21. April 2019 einen Sachschaden von zehn Millionen Baht verursacht hatte. Jede Villa soll einen Wert von 3,5 Millionen Baht haben.