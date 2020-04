BANGKOK/PATTAYA: Tausende Thais, sie sich Ende letzter Woche in langen Warteschlangen am Wat Don Muang für Lebensmittel und Getränke angestellt hatten, gelten laut Dr Taweesin Visanuyothin vom staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration als Risikogruppe für eine Infektion mit dem Coronavirus.

Die Frauen und Männer sind aufgerufen, sich selbst zu beobachten und bei typischen Symptomen für Covid-19 wie Fieber, Husten und Halschmerzen sofort ein Krankenhaus aufzusuchen. Dr. Taweesin ist schockiert, weil Menschen auf einen Kilometer für Spenden ohne die von der Regierung angeordnete soziale Distanzierung anstanden.

Eine ebenso lange Warteschlange bildete sich am Samstag am Markt Rom Pho an der Second Road in Pattaya-Jomtien. Der Besitzer des Marktes verteilte 200 Baht und Getränke. Insgesamt gingen 500.000 Baht an arbeitslose Frauen und Männer.

Das Gesundheitsministerium meldete am Sonntag weitere 32 Coronavirus-Infektionen, aber keinen neuen Todesfall. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl auf 2.765 Infizierten bei 47 gestorbenen Patienten. 1.928 Menschen haben sich inzwischen von der Krankheit erholt. Ein Viertel der Covid-19-Infektionen traf die Altersgruppe 20 bis 29.