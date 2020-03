BANGKOK: Das Gesundheitsministerium glaubt bis Ende dieser Woche mit 400 Betten in Bangkoker Krankenhäusern ausreichend Betten für Covid-19-Patienten bereitgestellt zu haben.

Dr. Somsak Akhasilp, Generaldirektor der Abteilung für medizinische Dienste des Ministeriums, sagte zu den Medien, die Öffentlichkeit habe keinen Grund, sich über einen Mangel an Krankenhausbetten für die Unterbringung von Infizierten Sorgen zu machen. „Wir sind zuversichtlich, dass es genügend Betten und eine ausreichende medizinische Behandlung für alle Patienten geben wird, wenn der Ausbruch das Krisenniveau erreicht", fügte Dr. Somsak hinzu. Der Krisenlevel wird laut dem Ministerium erreicht, wenn die Anzahl der in Krankenhäusern aufgenommenen Covid-19-Fälle 1.000 pro Tag überschreitet. Auf Provinzebene hat das Ministerium 5.000 Betten in staatlichen Krankenhäusern für Covid-19-Fälle vorgesehen. Es sendet auch Bestände an Favipiravir in jede Provinz und bestellt mehr im Ausland. Das Ministerium hat derzeit 40.000 Tabletten des experimentellen antiviralen Arzneimittels auf Lager, genug für 700 Fälle.

Sollte es erforderlich werden, will das Ministerium alte Hotels als Notfallhospitäler einrichten. So könnten weitere Betten bereitgestellt werden. Die Ministerien für öffentliche Gesundheit, Tourismus und Sport arbeiten daran, in Sportstadien und Apartmentgebäuden Platz zu finden, in denen Genesungspatienten versorgt werden können. Die durchschnittliche Gesamtbehandlungsdauer für Covid-19-Fälle beträgt 20 Tage.