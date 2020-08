Fünf Ministerien wollen Thailand für Ausländer öffnen

Statt mit „Reise-Blasen" sollen ausländische Besucher aus „Zwillingsländern“ oder „Partnerländern“nacch Thailand einreisen, so lautet der Vorschlag von fünf Ministerien. Archivbild: Fotolia.com

BANGKOK: Fünf Ministerien wollen zusammenarbeiten mit dem Ziel, Thailand ab Beginn des vierten Quartals, also ab Oktober, wieder für ausländische Touristen zu öffnen.

Tourismusminister Pipat Ratchakitprakarn sagte, die Regierung habe die Pläne für „Reise-Blasen" verworfen, jetzt liege das neue Programm „Zwillingsländer“ oder „Partnerländer“ auf dem Tisch. Vertreter der fünf Ministerien für Tourismus und Sport, Verkehr, Gesundheit, auswärtige Angelegenheiten und Inneres wollen sich am 27. August treffen, um das, was Pipat als „neuen Ansatz" bezeichnete, zu diskutieren. Die Wiedereröffnung Thailands für ausländische Urlauber werde mit Einschränkungen verbunden sein, die Sicherheit werde Priorität haben, fügte Pipat an.