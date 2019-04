Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.19

KRABI: Fünf indische Touristen wurden verletzt, als ihr Van auf der Nong Talay-Khao Thong Road von der Fahrbahn abkam und im Seitengraben umkippte.

Der 25-jährige Fahrer sollte die Inder von Phuket zu einem Hotel in Ao Nang bringen. Er berichtete der Polizei, auf der durch Regen rutschigen Fahrbahn habe er am Sonntag gegen 10.30 Uhr die Kontrolle über den Van verloren. Bei dem Sturz in den Graben zerstörte der Wagen die Hauptwasserleitung für das Dorf, so dass die Bewohner auf dem Trockenen saßen. Keiner der Touristen wollte ins Krankenhaus gebracht werden, da sie nicht schwer verletzt waren. Ein anderes Fahrzeug wurde gerufen, um sie zu ihrem Hotel in Krabi zu bringen. Der Minivan-Fahrer wurde zu einem Alkoholtest und zur weiteren Befragung auf die Polizeistation gebracht.