Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 23.06.20

Am 20. Juli öffnet das Führerscheinamt in Pattaya wieder nach mehrmonatiger Corona-Pause. Foto: Google Maps

PATTAYA: Die Führerscheinstelle der Straßenverkehrsbehörde (DLT) in Banglamung ist ab Montag, 20. Juli wieder geöffnet.

Da sich in den letzten Monaten wegen der Schließung der Behörde zur Eindämmung von Covid-19 ein enormer Stau von Antragstellern auf einen neuen Führerschein gebildet hat, wird es Wochen oder Monate dauern, bis die Behörde diesen abgearbeitet hat. Nur Thais können sich mit der App DLT Smart Queue einen Termin reservieren lassen. Ausländer müssen weiterhin lange Wartezeiten in Kauf nehmen und können in den frühen Morgenstunden als Erste vor der Tür des Straßenverkehrsamts stehen. Ab dem 20. Juli beginnt die Registrierung der Antragsteller um 7 Uhr. Bevor sie das Gebäude betreten, müssen sie ihre Körpertemperatur überprüfen lassen und ihre Hände mit Handdesinfektionsmittel waschen. Und das Tragen einer Gesichtsmaske ist Pflicht.