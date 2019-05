Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.19

BANGKOK: Der Autozulieferer Sammitr Group will bis zum Jahr 2024 seinen Umsatz auf zehn Milliarden Baht steigern. Das im Jahr 1959 gegründete Unternehmen hat 22 Tochtergesellschaften und strebt in diesem Jahr einen Umsatz von 7,2 Milliarden Baht an.

Darunter sind elf Produktionsstätten in Thailand. Sammitr ist führender Zulieferer für Toyota und Isuzu. Das Unternehmen ist mit einem nicht genannten chinesischen Autobauer ein Joint Venture eingegangen zur Herstellung von Elektrolastwagen in Thailand.