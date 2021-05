BANGKOK: Die Federation of Thai Industries (FTI) warnt die Regierung, sie könnte ihr Ziel verfehlen, 10 Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff im Juni zu verteilen. Die Regierung müsse die Impfkampagne beschleunigen und privaten Unternehmen erlauben, zusätzliche Impfstoffe verschiedener Marken zu importieren.

Mehrere Krankenhäuser hatten in den letzten Tagen Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca wegen eines Engpasses in Thailand ausgesetzt. Und die Regierung hat vor einigen Tagen festgelegt, dass die zweite Dosis des AstraZeneca-Impfstoffs erst 16 Wochen nach der ersten Dosis verabreicht werden soll, anstatt 10 Wochen später. Der FTI-Vorsitzende Supant Mongkolsuthree hofft, dass die Impfstoffknappheit ein kurzfristiges Problem sein wird. Die FTI möchte, dass die Menschen mehr Auswahl an Impfstoffen haben.