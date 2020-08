UBON RATCHATHANI: Bei einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Pick-up und einem Van während eines Unwetters im Nordosten starben drei Insassen. Neun weitere Menschen erlitten teils schwere Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei verlor der Fahrer des Eintonners am Sonntag die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pick-up geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem Minibus zusammen. In dem Pick-up saßen Arbeiter einer Klimaanlagenfirma. Zwei der Mitarbeiter, 20 und 31 Jahre alt, starben am Unfallort. Ein 30 Jahre alter Arbeiter erlag seinen schweren Verletzungen auf dem Weg in das Krankenhaus Warin Chamrap. Dort wurden auch die neun Verletzten eingeliefert.