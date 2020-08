Von: Björn Jahner | 29.08.20

PATTAYA: Mit Fritz Burtchen ist am 9. August ein stadtbekanntes und beliebtes Pattaya-Urgestein im Alter von 80 Jahren an den Folgen langjähriger Krankheit verstorben. Sowohl in Deutschland als auch in seiner Wahlheimat Thailand genoss Fritz den Ruf als Hansdampf in allen Gassen und versprühte bis zuletzt die Energie eines jungen Mannes.

Als ehemaliger und seinerzeit jüngster 1. Vorsitzender des FC Bayern Alzenau (1970-1974), Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Thai German Environmental und nicht zuletzt als Wirt des legendären „German Garten“ in Nongplalai, hatte Fritz einen ereignisreiches Lebensweg bestritten. Seinen Freunden, aber auch den Mitgliedern des Clubs „Castrum Siamesia“, von denen er wegen seines Kanalreinigungsunternehmens augenzwinkernd „Aqua-Tegs der Kanalier“ genannt wurde, werden besonders die fröhlichen Stunden am sonntäglichen Frühschoppen unvergessen bleiben, bei denen stets mit den Rufen „Lulu“ und „Hehe hehe“ die Gläser erhoben wurden – denn dem Alkohol und „Schlaraffen“ war Fritz nicht abgeneigt. Doch nicht nur in Pattaya, auch auf seinen regelmäßigen Heimatbesuchen sorgte das „sympathische Schlitzohr“ bei seinen geliebten Alzenauer Stammtischen stets für gute Laune.

Am 13. August fand Fritz auf dem Stadtfriedhof in Alzenau seine letzte Ruhe. Sein letzter Wunsch hingegen, eine richtige Party mit Musik und vielen Freunden zu seiner Beerdigung, ging wegen den derzeitigen Corona-Beschränkungen nicht in Erfüllung. Dennoch ließen es sich seine Freunde und die Vereinsmitglieder des FC Bayern Alzenau natürlich nicht nehmen, dem Alzenauer Paradiesvogel und Alt-Pattayaner ihre letzte Ehre zu erweisen. Lieber Fritz, ruhe in Frieden.