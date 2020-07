Von: Björn Jahner | 30.07.20

PATTAYA: Im Fine-Dining-Restaurant Casa Pascal an der Second Road in Süd-Pattaya werden ab 31. Juli 2020 raffinierte Gerichte mit frischen Pfifferlingen aus den Wäldern Europas angeboten:

Gebratene Pfifferlinge mit Feldsalat an Balsamico-Reduktion und Tian mit Auberginen, Zucchini und Tomaten (kl. 270 / gr. 340)

Rinderfilet-Carpaccio mit gebratenen Pfifferlingen und eingelegten Schalotten (kl. 290 / gr. 390)

Steinpilzsuppe mit gebratenen Pfifferlingen (270)

Pfifferlinge und grüner Spargel an Sauce Hollandaise (kl. 290 / gr. 390)

Gebratene Entenleber mit Pfifferlingen und Weißwein-Gelee (kl. 590 / gr. 850)

Gegrilltes Baramundi-Fischfilet an Orangen-Hollandaise, Pfifferlingen, Spinat und rosa Linsen (kl. 590 / gr. 750)

Schweinesteak an Pfifferling-Sahne-Sauce, Brokkoli und „Röschti“ (kl. 490 / gr. 590)

Ofengebratene Entenbrust an Orangen-Sauce, Pfifferlingen, Brokkoli und „Röschti“ (kl. 570 / gr. 620)

Gegrillte Lammkoteletts mit Pfifferlingen, Brokkoli, „Röschti“ und Rotwein-Sauce (kl. 670 / gr. 780)

Kalbsschnitzel mit Pfifferlingen, Speck, Zwiebeln, Brokkoli, „Röschti“ und Weißwein-Kräuter-Sauce (kl. 610 / gr. 810)

Reservierung unter der Rufnummer 061-643.9969. Weitere Infos hier.

Casa Pascal, Second Road (ggü. Royal Garden Plaza), Süd-Pattaya. Standort auf Google Maps.