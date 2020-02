Frau stirbt bei Schießerei in Shopping Mall

Eine Aufnahme vom Tatort in der Century The Movie Plaza Victory Monument in der Bangkoker Innenstadt. Foto: Khaosod

EILMELDUNG – BANGKOK: Eine Person wurde getötet, eine weitere verletzt, als am Dienstag in den Nachmittagsstunden ein Schütze in einem bekannten Einkaufszentrum in der Bangkoker Innenstadt das Feuer eröffnete.

Die Tat ereignete sich vor einer Schönheitsklinik in der Century The Movie Plaza Victory Monument nahe dem Touristen- und Einkaufsviertel Soi Rangnam. Nach Aussage der Rettungskräfte soll es sich bei der getöteten Person um eine Frau handeln. Bisher wurden keine Informationen über die Identität des Täters bekanntgegeben oder darüber, ob der Schütze bereits festgenommen wurde.