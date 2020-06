Chinesische Touristinnen am Suvarnabhumi International Airport tragen Schutzanzüge, um sich vor einer Coronavirus-Infektion zu schützen. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat bisher keinen Zeitpunkt für die Rückkehr internationaler Touristen genannt.

Die Regierung will zum 1. Juli alle Beschränkungen aufheben, die zur Bekämpfung von Covid-19 eingeführt worden waren. Mit der angekündigten Aufhebung der Beschränkungen wurden Gerüchte laut, dass das internationale Reisen nach Thailand ab dem 1. Juli wieder genehmigt werden würde.

Am Dienstag sagte der Premierminister jedoch, dass Thailand in seinem Kampf gegen Covid-19 noch einen langen Weg vor sich habe, bevor internationale Touristen zurückkehren dürften. Laut dem General ist das Thema noch nicht im Kabinett diskutiert worden. Er fügte hinzu, dass anfangs nur Touristen aus bestimmten Ländern Thailand besuchen sollten - nämlich aus Ländern, in denen der Ausbruch von Covid-19 unter Kontrolle sei. Und alle internationalen Touristen müssten eine Reihe von Einschränkungen hinnehmen. Weiter sollten bilaterale Abkommen mit anderen Ländern dazu beitragen, einen möglichen weiteren Ausbruch einzudämmen. „Sobald sich die Situation verbessert, werden wir Reisen zwischen Ländern erlauben, mit denen wir ein Abkommen haben", sagte Prayut gegenüber „Bloomberg“.

„Es hängt immer noch von der Covid-19-Ausbruchssituation ab, aber ich denke, dass wir frühestens im vierten Quartal dieses Jahres mit der Rückkehr von internationalen Touristen rechnen können", sagte der Gouverneur der thailändischen Tourismusbehörde (TAT), Yuthasak Supasorn, gegenüber „CNN“.