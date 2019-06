JAKARTA (dpa) - Retter haben vor der Küste Indonesiens die Suche nach 17 Vermissten eines Schiffsunglücks begonnen. Das teilte ein Sprecher des Verkehrsministeriums, Yan Prastomo Ardi, am Mittwoch mit.

Demnach war der Frachter mit 18 Menschen an Bord bereits am Samstag nahe den Banggai-Inseln gesunken. Der Vorfall wurde erst am Dienstag bekannt, nachdem ein Überlebender des Unglücks von der Crew eines vorbeifahrenden Schiffes aus den Fluten gerettet worden war.

Den Angaben zufolge war der mit 3000 Säcken Zement beladene Frachter auf dem Weg von Bitung in Nord-Sulawesi nach Morowali in Zentral-Sulawesi, als er von hohen Wellen erfasst wurde. Schiffsunglücke kommen in dem südostasiatischen Inselstaat häufig vor, die Sicherheitsstandards auf See sind relativ gering.