BANGKOK: In Zeiten, in denen es aufgrund der anhaltenden Covid-19-Krise schwierig ist, nach Österreich zu reisen, möchte die Österreichische Botschaft die Aufmerksamkeit ihrer Landsleute auf ein Stück ihrer schönen Hauptstadt Wien in Bangkok lenken.

Die Fotoausstellung „Via Wien – A Travel through Vienna“ des thailändischen Architekten und Fotografen Niwat Koonphol wird von Montag, 7. Dezember 2020 bis Sonntag, 3. Januar 2021 im Prof. Corrado Feroci Historical House (Silpa Bhirasri's Place) am Haus Nr. 153 Rajvithi Road gezeigt (Standort auf Google Maps). Die Ausstellung ist täglich von 07.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Sie wird von der Königlich Thailändischen Botschaft in Wien und der Österreichischen Botschaft Bangkok unterstützt.

„Via Wien – A Travel through Vienna“ ist Niwat Koonphols fotografische Interpretation seiner Erinnerungen und Erfahrungen mit der Stadt Wien und anderen Teilen Österreichs, wo er die letzten vier Jahre gelebt hat. Die Ausstellung basiert auf der Idee, einen Dialog zwischen der visuellen Erzählung in Form von Schwarz-Weiß-Fotografien und dem Spiel von Licht und Schatten zu schaffen. Die Ausstellung ist in fünf Sammlungen unterteilt: