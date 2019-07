BARCELONA (dpa) - Die Zukunft des Formel-1-Rennens in Barcelona ist weiter ungewiss. Es habe bislang keine Einigung über einen neuen Vertrag erzielt werden können, teilten die Streckenbetreiber am Freitag mit.



Die Verhandlungen würden weitergeführt, der Ausgang sei offen, hieß es weiter. Der Vertrag für den Grand Prix von Spanien auf dem Circuit de Catalunya lief nach dem Rennen in diesem Mai aus.

Da die Rennen in Vietnam und dem niederländischen Zandvoort im nächsten Jahr neu in den Formel-1-Kalender rücken, müssen wohl zwei andere Grand Prix weichen. Bedroht sind neben Barcelona auch Hockenheim und Mexiko, für das Ferrari-Heimspiel in Monza dagegen gibt es schon eine grundsätzliche Einigung auf einen neuen Vertrag.