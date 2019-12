FAENZA (dpa) - Als zweiter Formel-1-Rennstall hat das langjährige Toro-Rosso-Team den Vorstellungstermin seines neuen Wagens bekanntgegeben.

Das in Alpha Tauri umbenannte Team präsentiert sein künftiges Auto am 14. Februar in Salzburg. Die ersten Tests finden vom 19. bis zum 21. Februar in Barcelona statt. Der erste von insgesamt 22 Grand Prix im nächsten Jahr wird am 15. März in Melbourne ausgetragen. Sebastian Vettels Ferrari-Rennstall wird sein neues Auto schon am 11. Februar vorstellen. Für das Red-Bull- Schwesterteam Alpha Tauri fahren auch 2020 der Russe Daniil Kwjat und Pierre Gasly aus Frankreich.