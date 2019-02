Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.19

PATTAYA: Zum traditionellen Cobra-Gold-Manöver legt der Flugzeugträger USS John C.

Stennis am 13. Februar im Tiefseehafen Laem Chabang an. In Pattaya erhoffen sich Hoteliers, Restaurants und besonders die Barmädchen vom Besuch Tausender amerikanischen Soldaten zum Ende der touristischen Hauptsaison einen kräftigen Einnahmenschub. Denn die Soldaten werden in ihrer Freizeit das Touristenzentrum als willkommene Abwechslung aufsuchen. Am 38. Manöver, dem größten in der Indo-Pazifischen Region, nehmen 29 Nationen teil, mit Entsendung von Soldaten oder als Beobachter. Die USA schicken laut einer Mitteilung der US-Botschaft 4.500 Soldaten zu Lande, in der Luft oder auf dem Meer. Das Manöver wird vom 12. bis 22. Februar in den Provinzen Phitsanulok, Chonburi, Rayong und Chantaburi abgehalten.