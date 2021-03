Flughafenmitarbeiter fordern bessere Arbeitsbedingungen

Blick auf den Suvarnabhumi International Airport aus der Vogelperspektive. Foto: The Thaiger

BANGKOK: Hunderte Flughafenbeschäftigte haben gegen Änderungen ihrer Arbeitsverträge protestiert. Diese würden ihnen grundlegende Arbeitsrechte vorenthalten und zu erzwungenen Kündigungen und willkürlichen Entlassungen führen.

An dem Protest beteiligten sich über 200 Beschäftigte von AoT Aviation Security (AoT AVSEC), einem Joint Venture des Flughafenbetreibers Airports of Thailand (AoT) und drei Sicherheitsfirmen. Der Schritt war Teil einer Umstrukturierung von AoT, die sechs Flughäfen in Thailand verwaltet. Das Unternehmen hat jegliches Fehlverhalten abgestritten.

Gewerkschaftsaktivisten kritisieren das Unternehmen, es würde in Zeiten von Covid-19 die Rechte der Arbeiter zurückdrängen. „Das Coronavirus hat sowohl die Arbeiter als auch die Betriebe hart getroffen, aber die Unternehmen nutzen die Pandemie auch aus, um die Rechte der Flughafenmitarbeiter zu untergraben", betont Ampai Wivatthanasathapat, Präsident einer Flughafenarbeitergewerkschaft mit etwa 1.700 Mitgliedern, darunter auch die von AoT AVSEC.

Die protestierenden Arbeiter sagten, dass die neuen Verträge mit AoT AVSEC ihnen weniger Lohn und keine grundlegenden Rechte, wie Toiletten- und Mittagspausen und Vergünstigungen, wie z.B. einen Fahrtkostenzuschuss, einräumen. Arbeiter seien entlassen worden, nachdem man ihnen gesagt hatte, sie hätten nicht die richtigen Qualifikationen für die von ihnen ausgeübten Jobs. Während des Protestes übergaben die Beschäftigten einen Brief mit ihren Beschwerden an Arbeitsminister Suchart Chomklin, der versprach, sich der Sache anzunehmen.