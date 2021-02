Fluggesellschaften setzen auf IATA-Reisepass

BANGKOK: Sieben thailändische Fluggesellschaften haben sich zur Airlines Association of Thailand (AAT) zusammengeschlossen mit dem Ziel, die Luftfahrtindustrie im Königreich zu fördern.

Die Gründungsmitglieder der AAT sind Bangkok Airways, Thai AirAsia, Thai AirAsia X, Thai Smile Airways, Nok Air, Thai Lion Air und Thai Vietjet. Die Gruppe reichte bei Premierminister Prayut Chan-o-cha Ende August letzten Jahres einen Antrag auf zinsgünstige Darlehen ein, aber es gab bisher keine Antwort von der Regierung.

Der Präsident von Bangkok Airways, Puttipong Prasarttong-Osoth, fungiert als erster Präsident der AAT. Die AAT wird sich mit der International Air Transport Association (IATA) in Verbindung setzen, die einen IATA-Reisepass als Initiative zur Wiederaufnahme des internationalen Flugverkehrs entwickelt. Der IATA-Reisepass ist eine digitale Plattform für Passagiere, der ihren Gesundheitsstatus in Bezug auf Covid-19 enthält und es ihnen ermöglicht, ihre Testinformationen und Impfergebnisse auf eine überprüfbare und sichere Weise zu teilen. Die Benutzer können auch Informationen über Tests, Impfstoffe und andere Maßnahmen abrufen, die jedes Zielland vor der Abreise verlangt.

Laut Puttipong will die AAT die Regierung auffordern, dem Flugpersonal beim Impfprogramm Vorrang einzuräumen, da die Fluggesellschaften an vorderster Front stehen, wenn es darum geht, internationale Besucher wieder willkommen zu heißen. Neben der Sicherheit der Beschäftigten in der Luftfahrtindustrie würden Touristen mehr Vertrauen beim Einsteigen in ein Flugzeug gewinnen, wenn alle Flugbesatzungen geimpft wären.