Von: Björn Jahner | 24.01.19

HUA HIN: Der Queen's Park, besser bekannt als „19 Rai Park“, wurde aufgewertet, um die Einwohner von Hua Hin zu motivieren, mehr Sport zu treiben.

Den Stein ins Rollen brachte die Initiative „Rak Hua Hin, Rak Suan, Rak Suk“, die darauf abzielt, die Menschen für den Schutz der Umwelt und natürlichen Ressourcen der Region zu sensibilisieren. Angelegt wurde ein Fitnessparcours, der zu sportlichen Übungen in der frischen Luft in den Morgen- und Abendstunden einlädt. Gemeindevorsteher Jeerawat Pramanee erinnert die Bevölkerung daran, dass die öffentliche Parkanlage Eigentum aller Bürger von Hua Hin sei, weshalb er jeden einzelnen in der Pflicht sieht mitzuhelfen sie sauber zu halten, die Bäume und Pflanzen zu wässern und Unkraut zu jäten, damit der Park auch in Zukunft eine natürliche Oase für Entspannung, Freizeit und Erholung ist.