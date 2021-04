Written by: Redaktion DER FARANG | 15/04/2021

BANGKOK: Mehr als 200 Unternehmen im ganzen Land haben sich bereit erklärt, in ihren Geschäftsräumen Covid-19-Impfzentren einzurichten, um die Impfkampagne zu beschleunigen, teilte der Vorsitzende der Thailändischen Handelskammer (TCC) Sanan Angubolkul mit.

Insgesamt 234 Unternehmen, alle TCC-Mitglieder, haben sich hinter das nationale Impfprogramm gestellt, 49 davon in Bangkok. Darunter sind Hotels, Geschäfte und Einkaufszentren. Die TCC wird die Standorte prüfen, bevor sie Firmen der Stadtverwaltung (BMA) empfiehlt. Die ersten sieben Standorte sollen noch in diesem Monat von der BMA ausgewählt werden. Die Impfzentren sollen leicht erreichbar sein, eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel haben, über ausreichend Parkplätze verfügen und in der Lage sein, mindestens 2.000 Menschen pro Tag zu behandeln. Darüber hinaus müssen die Räumlichkeiten innerhalb von 10 bis 15 Minuten Fahrzeit zu den nächsten Krankenhäusern liegen.

Der Privatsektor tritt auf den Plan, weil er befürchtet, dass die BMA nicht genügend Orte finden könnte, um die Impfungen innerhalb kurzer Zeit durchzuführen, da große Mengen an Impfstoffen in den nächsten zwei bis drei Monaten eintreffen werden, fügte der TCC-Vorsitzende hinzu.

Nach Angaben des Generaldirektors des Department of Disease Control, Opas Karnkawinpong, haben zwischen dem 28. Februar und dem 12. April 505.200 Menschen die erste von zwei Dosen erhalten. Weitere 73.300 Menschen wurden bereits zum zweiten Mal geimpft.