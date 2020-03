Written by: Redaktion (dpa) | 07/03/2020

NYON: Dem französischen Spitzenclub Olympique Marseille droht wegen vermeintlicher Verstöße gegen das Financial Fairplay eine Strafe durch die Europäische Fußball-Union.



Der Champions-League-Sieger von 1993 habe «die in seinem Vergleich für die Saison 2019/20 gestellten Bedingungen nicht erfüllt», teilte die UEFA am Donnerstag mit.

Der Chefermittler der sogenannten Finanzkontrollkammer für Klubs habe den Fall von Marseille ebenso wie den des polnischen Clubs Lechia Danzig an die rechtsprechende Kammer weitergegeben. Diese hatte zuletzt den englischen Meister Manchester City für zwei Spielzeiten aus der Königsklasse ausgeschlossen und mit einer Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro belegt. In der Ligue 1 belegt Marseille aktuell den zweiten Platz hinter Paris Saint-Germain.