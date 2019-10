Film über die Höhlen-Rettung hat Premiere

CHIANG RAI: Der erste Film über die Rettung der 12 Jungen und ihren Fußballtrainer im Vorjahr aus der überfluteten Höhle Tham Luang in Chiang Rai hat in dieser Woche auf dem Film-Festival in Busan (Südkorea) Premiere.

Das spannende Kinodrama „The Cave“ („Die Höhle“) von Tom Waller kommt am 28. November in Thailand in die Kinos. Der 45-Jährige, in Thailand geborene und in Großbritannien aufgewachsene Regisseur zeigt einen Film über Menschen. Einige Szenen wurden vor Ort am Eingang der Höhle Tham Luang gedreht, aber der größte Teil anderswo. „Wir haben das ganze Jahr über in echten Wasserhöhlen gefilmt, die überflutet waren. Der Film ist sehr authentisch in Bezug auf echte Höhlen, echte überflutete Tunnel, echte Taucher und echte Krabbeltiere. Es war also keine leichte Aufgabe, eine Crew dazu zu bringen, in diesen Höhlen zu filmen“, sagte Waller der Nachrichtenagentur AP. In Hollywood-Filmen sei bei Unterwasserszenen alles kristallklar. Aber in seinem Film sei es trüb, und das sei der große Unterschied. Dieser Film biete sich eher als realistische Darstellung dessen an, was passiert sei.

Das Zusammensetzen der Teile nach der dramatischen Rettung erwies sich als Herausforderung. Die Regierung Thailands war sehr beschützerisch gegenüber der Geschichte, da sie den unbefugten Zugang zu den Jugendlichen oder ihren Eltern verweigerte. Waller hat eine Geschichte über Menschen verwirklicht, über die Höhlentaucher. „Sie ließen buchstäblich alles fallen, um zu helfen, und ich fand, dass es eine aufregendere Geschichte war, herauszufinden, wie die Jungen herausgebracht wurden und was Taucher taten, um sie herauszuholen."