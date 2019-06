PARIS (dpa) - Gianni Infantino könnte am Mittwoch per Akklamation im Amt als FIFA-Präsident bestätigt werden.



Das Council des Fußball-Weltverbandes stimmte am Montag einem Vorschlag von FIFA-Vizechef Scheich Ibrahim al-Chalifa zu, dass die Statuten entsprechend geändert werden. Demnach kann künftig wie bei der UEFA oder auch dem DFB ein Kandidat per Applaus gekürt werden, wenn er keinen Mitbewerber um den Posten hat.

Möglich war dieses Prozedere auch schon bei der FIFA, allerdings musste vor jeder Wahl ein entsprechender Antrag gestellt und von den Delegierten gebilligt werden. Infantinos Vorgänger Joseph Blatter war so bei seiner zweiten Wiederwahl 2007 im Amt bestätigt worden.

Infantino hat am Mittwoch keinen Gegenkandidaten. Unklar ist noch, ob europäische FIFA-Mitgliedsländer eine Wahl per Akklamation ablehnen würden. Auch der Deutsche Fußball-Bund hat sein Wahlverhalten noch nicht publik gemacht. An Infantinos Wiederwahl gibt es wegen der großen Unterstützung aus Afrika, Asien sowie Nord- und Südamerika keine Zweifel.