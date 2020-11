Von: Björn Jahner | 22.11.20

PATTAYA: Wer das „Pattaya International Fireworks Festival 2020“ (27. und 28. November) in erster Reihe und hoch über den Dächern der Stadt mit Luxus, Stil und viel Privatsphäre vom eigenen Balkon verfolgen möchte, für den hält Casa Pascal Condo Suites attraktive Angebote in einem Highrise-Condominium in direkter Nachbarschaft zum CentralFestival Pattaya Beach an der Beach Road bereit.

Paket 1: 1 Übernachtung, 2 Personen, 1 Flasche Moet & Chandon Champagner, Bier, Saft, Softdrinks, Willkommens-Canapées; Obstkorb und Snacks sowie Brunchbuffet im Restaurant Casa Pascal für 2 Personen. Preis: 8.900 Baht.

Paket 2: 2 Nächte, 2 Personen, 1 Flasche Moet & Chandon Champagner, Bier, Saft, Softdrinks, Willkommens-Canapées; Obstkorb und Snacks, Brunchbuffet im Restaurant Casa Pascal für 2 Personen und Limousinen-Transfer vom/ zum Wohnsitz in Pattaya. Preis: 12.900 Baht.

Paket 3: 1 Übernachtung, 2 Personen, 1 Flasche Moet & Chandon Champagner, Bier, Saft, Softdrinks, Willkommens-Canapées; Obstkorb und Snacks, Brunchbuffet im Restaurant Casa Pascal für 2 Personen; romantisches Set-Dinner mit unlimitiertem Wein auf dem eigenen Balkon während des Feuerwerks, zubereitet von einem Privatkoch und serviert von Privatbedienung. Preis: 12.900 Baht.

Paket 4: 2 Nächte, 2 Personen, 1 Flasche Moet & Chandon Champagner, Bier, Saft, Softdrinks, Willkommens-Canapées; Obstkorb und Snacks, Brunchbuffet im Restaurant Casa Pascal für 2 Personen; romantisches Set-Dinner mit unlimitiertem Wein auf dem eigenen Balkon während des Feuerwerks, zubereitet von einem Privatkoch und serviert von Privatbedienung am Freitag, Schlemmermenü für 2 Personen im Restaurant Casa Pascal einschließlich unlimitiertem Wein am Samstag oder 30-Prozent-Restaurant-Voucher, Limousinen-Transfer vom/ zum Wohnsitz in Pattaya. Preis: 17.900 Baht.



Buchung unter der Rufnummer 081-864.3237. Mehr erfahren Sie bei Casa Pascal Condo Suites.