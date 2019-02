Bei einer Routinewartung kam es im Servicebereich vom Airport Rail Link am Suvarnabhumi Airport zu einem folgenschweren Unfall. Foto: The Nation

BANGKOK: Bei einer Routinewartung von Feuerlöschern kam es am Donnerstag im Servicebreich der Bahnstation vom Airport Rail Link am internationalen Flughafen Suvarnabhumi am Donnerstag zu einem Unfall, bei dem nach Aussage des Betreibers des Flughafenzuges ein Arbeiter starb und vier weitere verletzt wurden. Darunter eine Person schwer.

Die Arbeiter hatten den Auftrag, die regelmäßige Wartung der Feuerlöscher auszuführen. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass sie gerade dabei waren, den Zylinder eines Gerätes auszutauschten, als dieser plötzlich wegen eines defekten Ventils aus seiner Position fiel und explodierte. Die Unfallstelle wurde weitgehend abgesperrt. Der Bahnverkehr soll von dem Unfall nicht betroffen gewesen sein.