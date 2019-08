NEW YORK (dpa) - Tennis-Altmeister Roger Federer hat sich zum 17. Mal für den Jahresabschluss der besten acht Spieler einer Saison qualifiziert.



Durch seinen Zweitrunden-Einzug bei den US Open hat der 38 Jahre alte Schweizer die Teilnahme an den ATP Finals sicher, wie die Herren-Profiorganisation ATP am Dienstag mitteilte. Bereits qualifiziert für das Saisonfinale vom 10. bis 17. November in London sind Wimbledonsieger Novak Djokovic aus Serbien und French-Open-Champion Rafael Nadal aus Spanien. Vorjahressieger Alexander Zverev aus Hamburg kämpft dagegen noch um die erneute Qualifikation. Federer konnte die ATP Finals schon sechsmal gewinnen.