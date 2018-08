DORTMUND (dpa) - Fußballprofi Axel Witsel bestreitet für Borussia Dortmund sein erstes Pflichtspiel von Beginn an. Der für rund 20 Millionen Euro aus China verpflichtete belgische WM-Dritte wurde vom neuen BVB-Trainer Lucien Favre für die Bundesligabegegnung mit RB Leipzig am Sonntag in die Startformation berufen.

Beim 2:1-Erfolg der Borussia im DFB-Pokal am Montag in Fürth war Witsel eingewechselt worden. Der ehemalige Weltmeister Mario Götze nahm am Sonntag zunächst auf der Ersatzbank Platz. Gäste-Coach Ralf Rangnick änderte sein Team im Vergleich zum Europa-League- Playoffspiel am Donnerstag in der Ukraine auf acht Positionen.