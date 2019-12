Written by: Björn Jahner

Liebe Leserinnen und Leser, auch in diesem Jahr können Sie wieder den neuen FARANG-Kalender für das kommende Jahr bestellen.

Auch wenn er sich für viele auf den ersten Blick wohl kaum von denen aus der Heimat unterscheidet, enthält er tatsächlich jedoch viel mehr Informationen über die Besonderheiten der thailändischen Kultur, als manch einer erahnen konnte. Ein erster Hinweis darauf ist zum Beispiel die zusätzlich angegebene Jahreszahl 2563 nach dem Suriyakati-Kalender (Thailändischer Sonnenkalender). Er basiert auch auf dem gregorianischen Kalender, verwendet aber zur Zählung der Jahre die buddhistische Zeitrechnung (BE), weshalb die Jahreszahlen um 543 größer sind als in der christlichen Zeitrechnung.

Unerlässlich für Behördengänge

Besonders für in Thailand lebende Leserschichten ist er ein praktischer Helfer im Alltag: Er enthält alle buddhistischen und staatlichen Feiertage in Thailand, an denen staatliche Institutionen, wie z.B. die Immigration-Büros, geschlossen sind. Die Planung wichtiger Behördengänge wird somit ungemein erleichtert.

Farangs, die mit einer Thailänderin liiert sind, schätzen zudem die Berücksichtigung der Mond-Tage, da sie für ihre buddhistische Partnerin von großer Bedeutung sind, besonders auch im Hinblick auf buddhistische Feste oder Rituale. Denn die Kenntnis über diese für Westler oft nur schwer nachvollziehbaren Zusammenhänge kann die Kluft in einer interkulturellen Beziehung deutlich verringern und dabei helfen, Gelassenheit statt Hitzköpfigkeit walten zu lassen, wenn die Herzallerliebste ausgerechnet wieder an dem Abend ihren Tempel aufsuchen „muss“, an dem doch eigentlich ein Abendessen beim Italiener geplant war.

Interkulturalität in Kalenderform

Auch die im Kalender farbliche Hinterlegung der Wochentage ist natürlich weder Zufall noch ästhetischer Natur. Genauso, wie in Thailand eine bestimmte Buddha-Figur in einer bestimmten Haltung einem jeweiligen Wochentag zugeordnet ist, verhält es sich auch mit der Tagesfarbe, die für Buddhisten von großer Bedeutung ist: Montag = Gelb, Dienstag = Rosa, Mittwoch = Grün, Donnerstag = Orange, Freitag = Blau, Samstag = Purpur, Sonntag = Rot.

Trotz den vielen Details im Hinblick auf die Besonderheiten im thailändischen Kalendersystem hat die Redaktion ihre eigenen kulturellen Wurzeln natürlich nicht vergessen: Neben den thailändischen sind auch alle Feiertage in Deutschland, Österreich und der Schweiz enthalten sowie die Redaktionsschlusstermine und Erscheinungstage des Magazins DER FARANG, die nicht nur für Anzeigenkunden von Interesse sind, sondern ebenso für Leserinnen und Leser, die eine Kleinanzeige für die nächstmögliche Druckausgabe aufgeben möchten.

Abholung, Bestellung und Download

Der neue Kalender kann mit der Ausgabe 01/2020 am 3. Januar per Post und EMS Versendet werden.

