Von: Redaktion DER FARANG | 27.12.19

BANGKOK/RAYONG: Voraussichtlich im August kommenden Jahres wird die Thai Airways International (THAI) den Investitionsvertrag mit einem privaten Unternehmen zum Bau eines Servicezentrums für Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugen (MRO) am Airport U-Tapao in der Provinz Rayong abschließen.

Das MRO-Zentrum soll im April 2023 in Betrieb gehen, sagte THAI-Präsident Sumeth Damrongchaitham am Donnerstag. Die THAI hat bereits Einladungsschreiben an interessierte Unternehmen verschickt, die sich an der Projektentwicklung beteiligen wollen. Nach Einreichung der Vorschläge wird die Fluggesellschaft mit den Unternehmen die Verhandlungen zur Auswahl des Joint-Venture-Partners aufnehmen. Es wird erwartet, dass die Gespräche im nächsten Mai abgeschlossen werden und der Entwurf im Juni genehmigt wird. Danach wird das Ergebnis dem Ausschuss für den Östlichen Wirtschaftskorridor und dem Kabinett vorgelegt. Die Bewilligung könnte im August erfolgen.