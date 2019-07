Von: Redaktion DER FARANG | 20.07.19

KOH SAMUI: Bei einem Unfall auf der Ringstraße am berüchtigten Laem Yai Hill wurde ein Taxifahrer getötet, zwei Touristen erlitten schwere Verletzungen.

Der 47 Jahre alte Fahrer aus Songkhla hatte auf der abschüssigen Straße die Kontrolle über das Taxi verloren. Der Toyota Innova kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommast und kippte um. Der Taxifahrer, der sich nicht angeschnallt hatte, wurde durch die Windschutzscheibe geschleudert und starb an seinen Kopfverletzungen. Ebenso aus dem Fahrzeug geschleudert wurden zwei Insassen. Rettungshelfer versorgten die bewusstlosen Touristen am Unfallort und brachten die Frau und den Mann in das Bangkok Hospital Samui. Die Urlauber hatten das Taxi in Bophut bestiegen mit dem Ziel Fähranleger in Nathon. Laut „Manager online“ ist der Hügel eine große Gefahrenstelle auf der Ferieninsel.