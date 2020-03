Export bricht ein

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 04.03.20

THAILAND: Mitsubishi Thailand hat im Vorjahr Toyota Thailand beim Export von Fahrzeugen überholt. Toyota kam auf 264.775 Autos.

Gegenüber 2018 ein Rückgang um 10 Prozent. In Thailand setzte das Unternehmen 332.380 Wagen ab, ein Plus von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit beherrschte Toyota den Markt mit einem Anteil von 33 Prozent. Für dieses Jahr will der Autobauer 263.000 Fahrzeuge exportieren und 310.000 Wagen im Inland absetzen.