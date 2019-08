Von: Björn Jahner | 02.08.19

EILMELDUNG – BANGKOK: Eine Bombenserie versetzt am Freitag in den Morgenstunden die Einwohner der Hauptstadt in Angst und Schrecken. An mehreren Orten des Stadtgebietes explodierten beinahe zeitgleich mehrere Sprengsätze.

Der erste Sprengsatz, eine sogenannte „Ping-Pong-Bombe“, explodierte gemäß der „Bangkok Post“ in der Rama IX Road, nahe der Soi 57/1, im Bezirk Suan Luang. Zwei Straßenkehrer wurden bei dem Vorfall verletzt. Sie wurden ins Sirindhorn Hospital zur Behandlung eingeliefert.

Zwei weitere Sprengsätze detonierten während des morgendlichen Berufsverkehres im Bezirk Bang Rak. Die erste Explosion ereignete sich vor dem Mahanakhon Tower, dem höchsten Gebäude des Landes und eine beliebte Touristenattraktion, die zweite vor der BTS-Station Chong Nonsi. Durch die Wucht der Explosion zerbrach der Bürgersteig vor dem Wolkenkratzer, an der Skytrain-Station wurde eine Glasscheibe beschädigt. Aus Sicherheitsgründen ließ der Hochbahnbetreiber die Ein-/ Ausgänge 2 und 4 der Station schließen.

Zeitgleich soll es im Bezirk Lak Si zu mehreren Explosionen vor dem Chaeng Watthana Government Complex gekommen sein. Die Explosionen ereigneten sich vor dem Gebäude B des Regierungskomplexes. Beamte der Polizeistation Thung Song Hong sperrten den Bereich großräumig ab. Sprengstoffexperten nahmen ihre Ermittlungen auf, um die verwendeten Bombentypen zu bestimmen. Verletzte wurden keine gemeldet.

Bisher gibt noch keine Angaben zu den Hintergründen. Gemäß einer Regierungssprecherin soll Premierminister Prayut Chan-o-cha eine umgehende Untersuchung angeordnet haben. Verschärft wurden zudem die Sicherheitsvorkehrungen in der Hauptstadt. An die Bevölkerung appellierte Prayut, nicht in Panik zu verfallen. In Bangkok tagte am Freitag die Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (ASEAN). Zu dem Treffen waren auch die Außenminister aus den USA, Russland und China angereist.