Explosion im Krematorium verletzt zwei Leichenbestatter

Written by: Redaktion DER FARANG | 24/07/2020

PATTAYA: Zwei Leichenbestatter wurden nach einer Explosion in einem Krematorium mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Unglück ereignete sich am Donnerstag gegen 17 Uhr im Wat Banglamung im Bezirk Banglamung. Ein 74-Jähriger erlitt schwere Verbrennungen am ganzen Körper und befindet sich in einem kritischen Zustand, während ein 63 Jahre alter Leichenbestatter mit Verbrennungen an Händen und Körper im Hospital liegt.

Teilnehmer der Beerdigung berichteten, der Ofen im Krematorium habe nicht funktioniert. Die beiden Leichenbestatter hätten dann die Brennkammer inspizieren, doch plötzlich explodierte sie. In Panik flohen die Beerdigungsteilnehmer. Die Explosion hinterließ Risse im Krematorium, während Holzteile und Zement umherflogen. Es gibt keinen Bericht über Verletzte unter den Bestattungsgästen. Der Tempel wurde abgeriegelt, und Polizisten der Abteilung für technische Angelegenheiten untersuchten am Freitag das Krematorium, um die Ursache der Explosion zu ermitteln.